Scène ouverte avec le chanteur Mathieu Touzot de Saint-Sauvant pour la promo de son concert du samedi 16 février 2019 au théâtre Geoffroy Martel de Saintes à 14h.

Rêveur et poète, son amour des mots, sa voix touchante au timbre si particulier… Chansonnier, Mathieu Touzot s’accompagne à la guitare, douce guitare, en formation solo, duo ou trio, et partage un répertoire à caractère poétique de chansons d’amour. Ses chansons, d’un style poétique surréaliste, se retrouvent au côté d’autant de poètes humanistes dont les textes célèbrent l’amour, le partage et la tendresse. Ses concerts sont des rencontres proches du public, faites de sensibilité, de finesse, de qualité artistique.

https://mathieutouzot.site123.me/

https://www.facebook.com/mathieutouzot