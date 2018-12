Scène ouverte avec le chanteur Melvin de Saint-Savivien pour la promo de son concert le vendredi 11 Janvier 2019 à 20h à Saint-Savivien, dans le cadre du festival « Histoire au salon ».

« C‘est un univers de chansons qui parlent de nous, des chemins que l’on arpente, des rêves que l’on invente ». De la chanson française actuelle, fraîche et poétique, sur une musique riche et variée qui nous emmène de la cour de récréation jusqu’en Afrique, du voyage à pied jusqu’au voyage intérieur. Avec une plume, une guitare, des rêves plein la tête et une joie de vivre communicative, Melvin nous invite à partir en voyage avec lui, dans les nuages.

https://www.facebook.com/melvin.danslesnuages