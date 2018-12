Scène ouverte avec la chanteuse Claire Dousset.

Après avoir créé Claire et Café Noir, un groupe de cinq musiciens avec lequel elle se singularise dans la mouvance des soirées cabaret, Claire poursuit sa route en duo auprès du bassiste Pierre Gilbert et enregistre un premier album ‘Simplement’. Avec le pianiste Pascal Marcault, elle réalise en 2004 l’album ‘ Les Murmures de Brume ’ et promène son spectacle, accompagnée sur scène par Pascal Marcault ou Félix Blanchard. 2009, retournant à ses premières amours, Claire reprend sa guitare et les chemins de traverse. Au fil des mots, elle rencontre Zito Barrett, Alex Gautron et Mathieu Orain avec qui elle collabore sur la réalisation d’un album et la création d’un nouveau spectacle.

