16 réserves d’eau agricole qui doivent être aménagées autour de la Sèvre niortaise et du Marais poitevin. Deux sont situées en Charente-Maritime, à Saint-Félix et La Grève-sur-Mignon. L’Etat doit valider le protocole d’accord adopté le mois dernier, mais décrié par plusieurs associations environnementales dont le collectif Bassines non merci qui a été écarté de la discussion. Jean-Jacques Guillet, membre de ce collectif, dénonce un passage en force de la préfète des Deux-Sèvres Isabelle David :

Jean-Jacques Guillet qui réclame toujours la mise en place d’un projet de territoire, pour renforcer la protection du milieu et de l’eau potable. Il appelle à manifester devant la préfecture de Niort demain à 8h30. A noter que le député européen José Bové a jugé ce protocole « inadmissible », même s’il contient des avancées.