La justice leur reproche d’avoir vendu entre juillet 2015 et juin 2016 des huîtres importées d’Irlande sous le label Marennes-Oléron. Or, les coquillages n’avaient pas passé les six derniers mois d’élevage en France. Six d’entre eux ont été jugés hier soir devant le tribunal correctionnel de La Rochelle. L’avocate du 7e a demandé le renvoi de l’affaire. Le jugement a été mis en délibéré au 7 février. Les prévenus risquent jusqu’à 300 000 euros d’amende.