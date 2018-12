Nouvelle journée d’action interprofessionnelle demain partout en France. Plusieurs syndicats appellent à faire grève pour réclamer plus de pouvoir d’achat, une augmentation des salaires et l’abrogation de la loi Tarvail. Un mouvement qui s’ajoute à celui des gilets jaunes et des lycéens, dans un contexte de crise et de menace terroriste suite aux derniers évènements à Strasbourg. Les retraités sont également appelés à manifester. Des perturbations sont à prévoir dans les transports, mais aussi dans les écoles. Et plus largement dans la fonction publique, fortement déçue par les annonces de lundi soir. Ecoutez Marc Billard, co-secrétaire départemental de la FSU 17 :

Des appels à manifester ont été lancés. Pas moins de cinq rassemblements sont prévus dans le département. A 10h place de la Motte rouge à La Rochelle. A 10h30 place Jean-Louis Frot à Rochefort, devant le Palais de justice de Saintes, et au Jardin public de Jonzac. Et à 14h au rond-point de la caserne de pompiers à Royan.