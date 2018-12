Depuis quelques temps, l’espèce prolifère en centre-ville, et la municipalité reçoit de plus en plus de plaintes de riverains mécontents. Ces derniers qui déplorent de nombreuses nuisances dues aux fientes des volatiles : infiltration, dégradation des façades et risque pour la santé. Pour y pallier, la Ville préconise de ne pas nourrir les pigeons, d’ostruer les endroits où ils peuvent faire leur nid et de les éloigner en installant des picots.