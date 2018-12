A compter du 1er janvier, deux communes nouvelles vont voir le jour en Charente-Maritime. Marennes fusionne avec Hiers-Brouage. Et Saint-Hilaire-de-Villefranche va absorber le petit village de La Frédière.

Ce sont donc deux communes nouvelles qui vont voir le jour dans le département à compter du 1er janvier 2019. Marennes-Hiers-Brouage et Saint-Hilaire-de-Villefranche. La première, constituée des actuelles communes de Marennes et Hiers-Brouage, prendra pour nom Marennes-Hiers-Brouage et aura pour siège l’actuelle mairie de Marennes. La population est composée des 5 780 habitants pour Marennes et 644 pour Hiers-Brouage, soit un total de 6 424 habitants. La deuxième, constituée des actuelles communes de Saint-Hilaire-de-Villefranche et La Frédière prendra pour nom Saint-Hilaire-de-Villefranche et aura pour siège l’actuelle mairie de Saint-Hilaire. La population est composée de 1 243 habitants pour Saint-Hilaire et 73 pour La Frédière, soit un total de 1 316 habitants. Lors des premières séances des conseils municipaux, les nouveaux maires et adjoints seront élus jusqu’aux prochaines échéances électorales de 2020. Les personnels communaux des anciennes communes relèveront des communes nouvelles dans les mêmes conditions de statut et d’emploi. Le développement des communes nouvelles étant une priorité du gouvernement, la loi de finances 2018 a modifié certaines dispositions et renforcé les incitations financières pour les communes nouvelles créées avant le 01/01/2019.

Depuis 2016, 7 communes nouvelles ont vu le jour en Charente-Maritime. A noter qu’il ne sera créé aucune commune nouvelle entre 2019 et 2020, année précédant le renouvellement des conseils municipaux.