La Communauté de brigades de la gendarmerie de Saint-Jean-d’Angély organise ce soir une réunion publique sur le thème de la prévention des atteintes aux biens et des cambriolages. Une opération qui s’inscrit dans le cadre de la Police de sécurité du quotidien. L’occasion d’en savoir plus sur les techniques et ruses employées par les délinquants sur le territoire et sur internet. Et à quelques jours des congés de Noël, sera également abordée l’opération tranquilité vacances. Rendez-vous à 18h30 à la salle Aliénor-d’Aquitaine.