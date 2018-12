Des patrons de Charente-Maritime appellent à une sortie de crise. Malgré les annonces du Président Emmanuel Macron hier à la télévision, le mouvement des gilets jaunes semble se poursuivre, et l’on s’oriente vers un 5e acte samedi prochain. Un nouveau coup dur qui s’annonce, en pleine période des fêtes de fin d’année. L’Union des entreprises de proximité de Charente-Maritime appelle à ne plus bloquer l’économie. On écoute sa vice-présidente Catherine Lemasson-Lassègue :

Catherine Lemasson-Lassègue qui se satisfait toutefois des mesures annoncées hier par le Président, même si elle aurait apprécié un geste en faveur des chefs d’entreprises :

Au même titre que la CPME et le Medef, l’Union des entreprises de proximité demande l’annulation des charges sociales au 4e semestre 2018 pour les entreprises en difficulté, directement impactées par la crise des gilets jaunes.