Zoom sur lepotagerdacote.fr. Une plateforme internet qui permet d’acheter des fruits et légumes frais de saison près de chez soi. Créée en avril dernier en Charente, le site s’étend désormais aux départements limitrophes comme la Charente-Maritime. Autour de La Rochelle, Surgères, Saint-Jean-d’Angély, Saujon et Rochefort. Une quinzaine de producteurs locaux sont déjà partenaires, ainsi que des particuliers qui veulent vendre leurs surplus plutôt que de les laisser pourrir. L’objectif est multiple : favoriser la consommation locale, lutter contre le gaspillage alimentaire et créer du lien. Virginie Broncy est l’administratrice.

300 kilos de fruits et légumes ont déjà été sauvés grâce au site lepotagerdacote.fr.