Emmanuel Macron doit s’exprimer ce soir à la télévision. Après le 4e acte des gilets jaunes, le Président prendra la parole à 20h pour annoncer des mesures concrètes et immédiates sur le pouvoir d’achat, afin d’apaiser les tensions et lancer une grande consultation. Malgré le gel de la hausse des taxes sur les carburants, le mouvement continue, car les revendications sont multiples et les attentes des gilets jaunes sont pressantes, selon le référent de La République en marche en Charente-Maritime Younès Biar qui appelle au dialogue :

Les gilets jaunes qui ne lâchent rien en Charente-Maritime. Après l’acte 4, ils ont bloqué hier après-midi les dépôts pétroliers de La Rochelle. Plus nombreux cette fois, ils étaient 150 à ériger des barrages aux différents accès des sociétés SDPL et Picoty du quartier de La Pallice. Mais ils ont été délogés dans la soirée par la police. Des gilets jaunes surmotivés venus de Saintes, Saint-Jean-d’Angély, mais aussi de Sainte-Soulle. Sainte-Soulle où le siège des manifestants installé au rond-point d’Usseau a été évacué la veille au soir par les forces de l’ordre. Action qui a conduit à quatre interpellations. Les personnes concernées ont été placées en garde à vue et présentée au parquet de La Rochelle hier. Deux seront convoquées devant la justice en janvier.

Un samedi plutôt calme et sans violence ailleurs dans le département. A Saintes, une opération escargot a été menée dans l’après-midi sur la rocade. Défilé également en centre-ville, à l’occasion de la marche pour le climat. A Rochefort, une cinquantaine de gilets jaunes se sont rassemblés sur l’esplanade Jean-Louis Frot. Manifestation également aux péages de Tonnay-Charente et Cabariot. A Royan, la circulation a été ralentie aux ronds-points de Mc Do, la Boucherie et l’aérodrome.