Scène ouverte avec le trio Valéry Boston de La Rochelle.

Des textes doux/dingues sur un patchwork d’influences, du jazz au musette, en passant par le funk et le reggae, un groove à réveiller les plus endormis, de l’humour à dérider les plus grincheux. Après un premier Album « La Dépression Positive » sortie fin 2009, primés par L »Unac et La Sacem en qualité d’Auteur, Compositeur, Interprète, ainsi qu’une tournée en 2010, Valéry fait son retour pour terminer ce qu’elle a commencé et ce qu’elle sait faire de mieux : faire de jolies chansons.

https://www.facebook.com/valeryboston