En Charente-Maritime, des centaines d’animations et défis sont proposés dès aujourd’hui. C’est le cas à Saintes ce vendredi avec une course d’orientation au lycée de la Recouvrance. A Rochefort, une vente d’objets est prévue tout ce week-end au Palais des congrés, ainsi qu’une vente de jus de pomme au magasin Intermarché. Des activités sportives seront également proposées au square Trivier.

A La Rochelle, un grand loto de la solidarité est organisé ces vendredi et samedi soir à Villeneuve-les-Salines. Sans oublier la croisade des motards ce samedi. Départ à 10h.

Les communes de Châtelaillon et Lagord accueilleront quant à elles leur Marathon du bridge.

A Marennes, une soirée dansante sera proposée ce vendredi soir dès 16h au centre d’animations et de loisirs. Et des activités diverses suivront samedi dès 9h.

Sur l’île d’Oléron, c’est une vente d’objets artisanaux qui est prévue ce samedi matin au marché couvert du Château. Ainsi qu’une vente de gâteaux et de crêpes place du marché à Saint-Denis.

Enfin à Royan, un grand défi sportif sera proposé ce vendredi après-midi à la résidence Domitys. Il s’agit d’un challenge départemental de vélo d’appartement et de tapis de marche.