Un policier blessé à La Rochelle, après une nouvelle manifestation des lycéens hier. L’incident s’est produit alors que le fonctionnaire déplaçait une barrière tenue par un manifestant. Ce dernier n’a pas lâché. Et l’agent a été victime d’une torsion du coude. Le préfet de la Charente-Maritime Fabrice Rigoulet-Roze a condamné avec la plus grande fermeté les prises à partie des forces de sécurité, ainsi que les dégradations commises sur la voie publique. Hier, plusieurs scènes de violences ont été constatées. Des poubelles incendiées, des véhicules vandalisées et des vitres brisées. Trois jeunes ont été interpellés et placés en garde à vue, sur les 500 lycéens de nouveau mobilisés. Le mouvement doit reprendre aujourd’hui avec un rassemblement place de Verdun. La préfecture et l’inspection d’académie ont lancé un appel aux lycéens et aux parents d’élèves à la responsabilité de chacun.

Par ailleurs, un arrêté préfectoral a été pris hier interdisant à partir d’aujourd’hui jusqu’à lundi 8h la vente de pétards et de bouteilles ou bidons contenant des produits chimiques, inflammables ou explosifs.

A noter que le lycéen rochelais de 15 ans interpellé mercredi, alors qu’il préparait un cocktail molotov, a été placé en centre éducatif fermé. Il était déjà dans le collimateur de la justice.