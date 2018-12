Frédérique Tuffnell appelle à une sortie de crise rapide. Face aux évènements survenus ce week-end et au mouvement des gilets jaunes qui perdure, la députée de Rochefort-Aunis s’engage à prendre un certain nombre de mesures pour renouer le dialogue entre l’éxécutif et les manifestants. Elle s’est adressée à ceux de Charente-Maritime ce matin, au travers d’un communiqué dans lequel elle précise ses engagements et dénonce certains agissements. On l’écoute :

Frédérique Tuffnell qui proposera prochainement une réunion collective avec les gilets jaunes, à la seule condition que cesse le blocage des accès aux lieux d’alimentation et des commerces de centres-villes et des centres commerciaux.