L’Espace info énergie de Surgères est sauvé. Menacée de disparition, la structure était portée depuis 15 ans par l’association Défi énergie 17, arrivée à bout de souffle. Mais elle vient d’être reprise par les trois communautés de communes de son secteur d’intervention : Aunis Atlantique, Aunis Sud et Vals de Saintonge. Annie Poinot-Rivière, déléguée communautaire à Vals de Saintonge communauté :

Depuis le 1er décembre, le service est donc unifié. Solène Laudriec, conseillère à l’Espace info énergie :

L’Espace info énergie de Surgères conserve ainsi ses missions d’information et de conseil auprès des particuliers, pour des projets de construction ou de rénovation énergétiques. Karine Dupras, vice-présidente d’Aunis Atlantique, en charge de la transition énergétique :

Financé à 80% par l’Ademe et la Région Nouvelle-Aquitaine, l’Espace info énergie de Surgères propose des conseils neutres et gratuits. A partir du 1er janvier, des permanences seront assurées deux fois par mois à Surgères, Marans et Saint-Jean-d’Angély. Sinon, par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 17h30 au 05 46 01 18 67.