Face à la crise des gilets jaunes, l’Etat met en place une boîte mail pour aider les entreprises de la Nouvelle-Aquitaine. L’objectif est de recueillir les besoins et les difficultés de chacune pour pallier à l’urgence. Les enjeux sont importants.

L’Etat se dit plus que jamais à l’écoute des entreprises de la région. « Le mouvement de protestation des gilets jaunes pénalise l’activité économique en Nouvelle-Aquitaine comme ailleurs », explique la préfecture basée à Bordeaux. Et de préciser que dans ce contexte de crise, l’Etat se mobilise, soutient les entreprises et reste à leur écoute. Il tient à communiquer auprès des fédérations professionnelles et des représentants des entreprises pour mieux appréhender les difficultés potentielles de circulation. En Charente-Maritime, par exemple, la Chambre de commerce de Rochefort-Saintonge, s’inquiète des retards de livraison qui affectent plus ou moins lourdement toutes les entreprises du territoire, et menace directement les emplois de plus de 50 000 salariés.

Le préfet de région a désigné la DIRECCTE, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, pour recueillir les besoins et les difficultés des entreprises. Les demandes de chacune doivent être adressées à na.gestion-crise@direccte.gouv.fr

Et à Royan justement, les associations de commerçants de Royan 2, Royan shopping et Val lumière tirent la sonnette d’alarme. Sans remettre en question le mouvement des gilets jaunes, elles s’inquiètent de l’impact des blocages sur leur commerce et sur l’économie locale. Mis en difficulté, certains commerçants sont obligés de faire des sacrifices : annulation de primes, chômage partiel, voire fermeture. Un mauvais signal pour l’économie locale, alors que pendant ce temps le commerce en ligne gagne des parts de marché.