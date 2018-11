Le mouvement des gilets jaunes de plus en plus populaire. Selon un dernier sondage Odoxa pour France info, 84% des Français le trouvent justifié. Et les actions de blocage ou de filtrage se sont poursuivies aujourd’hui. Comme à La Rochelle, Saintes, Surgères, Saint-Jean-d’Angély, Sainte-Soulle, Tonnay-Charente ou encore Rochefort. Rochefort où une cinquantaine de gilets jaunes ont bloqué ce matin le centre des impôts. Tous les accès ont été fermés. Demain, ils seront devant le lycée Gilles-Jamain. Ils accompagneront des lycéens en grève, qui s’engagent à soutenir le mouvement.

A Royan, une vingtaine de gilets jaunes en moyenne se mobilisent chaque jour devant le Centre des finances publiques, les administrations ou les organismes bancaires. Pour l’acte III du mouvement prévu samedi, ils appellent à une marche funèbre dans la matinée. Ils vont organiser l’enterrement symbolique du pouvoir d’achat. Johan Pépin est le référent des gilets jaunes de Royan. Il nous présente le déroulement de la manifestation :

Le départ est fixé à 9h de la place du Dr Gantier, près de la gare. Après la marche, les gilets jaunes se retrouveront à midi au rond-point du restaurant La Boucherie pour filtrer la circulation.