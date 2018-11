C’est toujours un évènement en fin d’année à Rochefort. La patinoire géante ouvre samedi matin place Colbert en centre-ville. Avec 1100m² de glace, des animations et une équipe dynamique, la patinoire de Rochefort fait partie des 10 plus belles patinoires à ciel ouvert de France. 18 ans que ça dure. Et c’est toujours un évènement. Gérard Pons, adjoint au maire de Rochefort en charge du commerce et des animations :

Nouveauté cette année, des gradins ont été aménagés autour de la patinoire pour admirer le spectacle, et notamment le show sur glace qui aura lieu le 21 décembre à 20h avec le retour de Philippe Candeloro, mais aussi d’autres grands noms du patinage comme Guillaume Cizeron et Gabriella Papadakis :

Les premiers patineurs sont attendus samedi matin à 10h. La patinoire sera ouverte jusqu’au 6 janvier.

Autre patinoire très attendue. Celle de Royan qui ouvre également samedi, et qui verra aussi le retour de Philippe Candeloro. Ce sera le 23 décembre. Rendez-vous place Charles-de-Gaulle. 750m² pour glisser dont 30 dédiés aux enfants. Inauguration à 18h30. L’accès sera exceptionnellement gratuit.