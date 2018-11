Le parti organise demain soir à Rochefort son premier Comité départemental, qui va réunir les élus, parlementaires, responsables politiques et une centaine de nouveaux cadres. L’objectif sera de définir une stratégie de rassemblement, avant les élections européennes de 2019 et municipales de 2020. Sur des dossiers urgents comme l’immigration, la sécurité, l’économie et l’emploi. Il faut dire que le contexte est aujourd’hui plus favorable qu’hier. Surtout depuis le début du mouvement des gilets jaunes, commente David Labiche, secrétaire départemental Les Républicains en Charente-Maritime :