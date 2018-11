La semaine dernière, de nombreux vols par ruse ont été constatés en Charente-Maritime. Dans la majeure partie des cas, les malfaiteurs se font passer pour des facteurs ou des éboueurs. Avec l’aide de complices, ils détournent l’attention de leurs victimes pour les détrousser de leurs biens ou d’argent en espèce. Des victimes qui sont bien souvent des personnes âgées.

« Leurs méthodes très classiques sont aussi variées qu’audacieuses et ciblent presque exclusivement les personnes âgées », selon le groupement de la gendarmerie de la Charente-Maritime qui met en garde la population, et surtout l’entourage des personnes vulnérables. Premièrement, il leur est recommandé de ne jamais recevoir de démarcheurs ou de visiteurs inconnu si elles vivent seules. Rien ne les oblige en effet à ouvrir. Sinon, elles peuvent toujours leur demander de ne pas franchir le seuil de la porte, et bien sûr de présenter leur carte professionnelle justifiant de leur activité. Il est rappelé de ne jamais se laisser impressionner par des agents en uniforme, et encore plus s’ils paraissent suspects.

Pour plus de sécurité, il est possible de s’équiper d’un entrabailleur, d’un judas ou d’une caméra à l’entrée. Et bien sûr, il faut vérifier que chaque porte ou fenêtre est bien fermée. Dernier conseil : il faut penser à supprimer toute information laissant paraître sur sa boîte aux lettres ou sa sonnette que l’on vit seul. Enfin, en cas de doute, il convient de composer le 17.