Les gilets jaunes inquiètent les élus de la Chambre de commerce de Rochefort-Saintonge. Ils regrettent que le mode d’action choisi perdurent depuis le 17 novembre, et appellent les manifestants à ne plus bloquer ni filtrer la circulation. Car, après 10 jours, le mouvement perturbe sérieusement le fonctionnement de toutes les entreprises du territoire, et par conséquent menace directement l’emploi de plus de 50 000 salariés. D’ailleurs, le président de la CCIRS Hervé Fauchet craint pour la pérennité de certaines activités, si le mouvement venait à perdurer :

Et les actions se sont poursuivies aujourd’hui au rond-point du péage de l’A837 à Tonnay-Charente. Un barrage fitrant a de nouveau été mis en place sur l’ensemble des voies de la N137 à Saintes.