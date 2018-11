Les anti-éolien du nord de la Charente-Maritime s’élèvent contre le futur Plan local d’urbanisme intercommunal d’Aunis Sud. Alors que le nouveau document entre en phase de concrétisation pour une mise en application en 2020, il fait l’objet d’une vive contestation des opposants à l’énergie éolienne industrielle. Ces derniers regrettent que le nouveau document ne tienne pas compte du développement de l’éolien, et déplorent les choix de certains élus qui ont prévu d’implanter des parcs dans leurs communes, et pire encore sur leurs propres terres. Michel Broncard, président de l’association Vents de contraste en Pays d’Aunis, demande leur démission :

Mais l’éolien ne relève pas de la comptétence de la Communauté de communes Aunis Sud, se défendent les élus qui renvoient la responsabilité au préfet. A noter que 18 éoliennes sont en fonctionnement sur le territoire. 24 sont en cours d’instruction. Et 75 en projet. Le conseil communautaire appelle toutefois à plus de modération, et a émis dernièrement un seul avis favorable sur 4 projets.