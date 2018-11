Depuis le début de l’année, de très nombreux larcins ont été commis en Charente-Maritime. Particuliers, professionnels du transport et agriculteurs sont particulièrement touchés. Pourtant, des mesures simples peuvent être mises en œuvre pour réduire les risques de vols, selon le groupement départemental de la gendarmerie de la Charente-Maritime.

Tout d’abord, pour les particuliers, évitez de stationner votre véhicule sur la voie publique. Il est préférable de le sécuriser dans un garage ou une allée. Si ce n’est pas possible, évitez de laisser votre véhicule sur un parking isolé ou sombre. Privilégiez une rue passante ou fréquentée par des piétons et bien éclairée toute la nuit.

Si vous stationnez votre voiture le long de la voie publique, arrangez-vous pour que la trappe du réservoir soit du côté route et non du côté trottoir. N’oubliez jamais non plus de verrouiller la trappe avant de quitter votre véhicule.

Pour les professionnels, préférez sécuriser vos véhicules dans un espace fermé et sous vidéoprotection. Un éclairage par détection de mouvement peut être une solution complémentaire en extérieur.

L’installation d’un système de géolocalisation par GPS sur les réservoirs peut également vous alerter immédiatement en cas de vol. Il permet ainsi de recevoir une alerte par sms ou mail si le volume de carburant dans le réservoir du véhicule chute d’une manière anormale. Cette détection rapide du vol rend ainsi possible l’interpellation des mis en cause en flagrant délit. Contre le vol en interne de carburant, l’installation d’un logiciel de gestion de carburant mesurant la consommation de manière très précise peut être également une mesure efficace.

Dernier conseil : évitez d’installer du matériel anti-siphonnage si vous ne voulez pas vous retrouver avec un réservoir percé.

N’hésitez pas à contacter votre brigade de gendarmerie locale pour d’autres préconisations gratuites en matière de sécurisation de vos biens.