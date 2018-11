J-1 avant la grande mobilisation des Gilets jaunes à Paris. Un rassemblement est prévu sur le Champ de Mars. Plus localement, les Gilets jaunes appellent à une manifestation départementale demain à Rochefort. Une grande marche citoyenne partira à 10h30 de la zone des Quatr’ânes, direction le centre-ville. Une délégation doit être reçue par le sous-préfet Jean-Paul Normand. Les Gilets jaunes comptent lui remettre une pétition et faire entendre leurs revendications. Pas de blocage prévu. Et donc pas d’inquiétude cette fois du côté des commerçants, dont certains ont préféré tirer le rideau samedi dernier. Pascal Stransky, la présidente des commerçants d’Action cœur de ville :