Dimanche, c’est la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. A cette occasion, l’association Osez le féminisme 17 propose deux temps forts cette semaine. D’abord ce soir 19h salle de l’Arsenal à La Rochelle avec une table ronde sur les enjeux de la loi d’abolition du système prostitutionnel, votée en 2016. Une loi remise en cause aujourd’hui. Ce qui scandalise Sophie Burlier, porte-parole d’Osez le féminisme 17 :

Autre temps fort, samedi avec l’organisation d’une marche contre les violences sexuelles et sexistes, initiée par le mouvement national #NousToutes. Sophie Burlier :

L’occasion pour les militantes d’interpeller le gouvernement :

La marche partira à 14h de la place de Verdun à La Rochelle, direction la préfecture.

Toujours à propos des violences faites aux femmes. Deux spectacles sont proposés ce soir. A Saintes, sketchs, récits, poésies et chansons avec « J’ai de la chance dans mon malheur ». C’est à 18h30 salle Saintonge.

Et puis à Saint-Jean-d’Angély, les clubs Rotary de Saintonge proposent une soirée spectacle 100% Boris Vian, avec Véronique Gain et Serge Minetto. Soirée au profit du Tremplin 17 pour soutenir cette cause. C’est à 19h30 à la salle Aliénor-d’Aquitaine.