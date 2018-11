Pas de blocage ce mercredi en Charente-Maritime. Quelques barrages filtrants comme à Saintes sur la RN 137. Mais aussi et toujours depuis ce week-end au rond-point d’Intermarché à Surgères où la mobilisation ne faiblit. Certes les Gilets jaunes sont moins nombreux qu’au début du mouvement, mais les quelques manifestants encore présents résistent, avant la grande manifestation prévue samedi à Paris. Une petite délégation surgèrienne a d’ailleurs prévu de monter à la capitale. En attendant, les équipes restent mobilisées sur place. On écoute Laurent, Gilet jaune de la première heure :

Au niveau national, le nombre de manifestants est passé de 290 000 à 27 000 lundi, puis 7 000 mardi. Mais les actes de violences graves et répétées inquiètent les autorités. L’exécutifa appelle au dialogue et à plus de fermeté face aux bloqueurs.