Une dizaine de salariés de la laiterie de Surgères sont en grève depuis ce matin. Ils protestent contre la direction d’Armor protéines, qui refuse d’entendre leur revendications. Le syndicat Force ouvrière à l’origine du mouvement dénonce le non respect des plannigs et des congés, le manque de moyens et les conditions de travail qui se sont fortement dégradées au sein de l’entreprise. Julien Clémenceau, représentant du personnel :

Julien Clémenceau regrette la faible mobilisation. Mais il pense que certains salariés ont reçu des pressions de leur direction pour ne pas faire grève. Ecoutez :

Un piquet de grève a été installé à l’entrée du personnel, face à la zone industrielle Ouest. Les grévistes attendent le renfort de leurs collègues à la débauche.