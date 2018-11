La grève à la laiterie de Surgères. Les salariés d’Armor protéines sont appelés à cesser le travail depuis 5h ce matin. Un préavis a été déposé par Force ouvrière. Le syndicat réclame une reclassification des salariés plus juste et moins discriminatoire, de meilleurs conditions de travail, plus de moyens et une meilleure prise en compte des demandes de congés. Un piquet de grève a été installé à l’entrée du personnel, face à la zone industrielle Ouest.