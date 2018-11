Situation tendue à l’hôpital de La Rochelle. L’établissement accuse pour la première fois un déficit qui s’élève à plus d’un million d’euros. Une situation inédite qui inquiète les syndicats, alors que la direction tente de reprendre la main en mutualisant davantage les services entre les hôpitaux de La Rochelle et Rochefort, et en réorganisant l’offre de soins sur le territoire de l’Aunis. On écoute Christophe Geffré, secrétaire départemental de Sud Charente-Maritime :

Le syndicat Sud organise ce soir une conférence-débat pour évoquer la situation de l’hôpital de La Rochelle, qui a un nouveau directeur depuis la rentrée en la personne de Pierre Thépot. Le rendez-vous est donné à 20h à la salle Beauregard de l’hôpital psychiatrique Marius-Lacroix.