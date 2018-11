Plus de huit ans après Xynthia, La Rochelle prépare un exercice grandeur réelle contre les submersions marines. Il aura lieu vendredi dès 7h. L’objectif est de tester les ouvrages de protection nouvellement réalisés au Gabut et à la Ville en bois, avant les tempêtes d’hiver. Les habitants sont invités à y participer. Plus qu’un entraînement, selon la Ville, il s’agira d’un « moment crucial pour la mémoire et l’expression de la résilience collective ». La tempête Xynthia, qui avait fait 6 morts dans l’agglomération de La Rochelle, a laissé des traces et un profond traumatisme au sein de la population.