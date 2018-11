Le mouvement des Gilets jaunes se poursuit aujourd’hui. 3e jour de mobilisation contre la hausse des taxes et des prix des carburants.

Ce matin, les dépôts pétroliers de La Pallice à La Rochelle ont été bloqués par une soixantaine de manifestants, barricadés à l’entrée de plusieurs sites. Mais ils ont été délogés par la police. L’intervention s’est déroulée « sans incident » selon la préfecture. Les manifestants espéraient le renfort des routiers. Chose qui n’est jamais arrivée. Les camions-citernes ont pu de nouveau circuler. Les Gilets jaunes ont levé le camp, direction la zone commerciale de Beaulieu où un autre rassemblement les attendait. Bruno, un manifestant, a appris le nouvelle avec beaucoup d’amertume. Ecoutez :

A Lagord, un barrage bloquant a été mis en place ce matin sur la N237, dans le sens La Rochelle-île de Ré.

La tension est forte également à Saintes. Une opération escargot a été menée ce matin sur l’autoroute A10, entraînant un ralentissement sur plusieurs kilomètres dans les deux sens.

Un barrage filtrant a été mis en place sur le pont de l’île d’Oléron. Mais aussi au rond-point d’Intermarché à Surgères. Une vingtaine de Gilets jaunes rassemblés pour informer les automobilistes et les routiers, ravitaillés par les habitants et les commerçants. On écoute leur référent Jérôme Pérette :

Surgères qui a connu un incident hier après-midi, à ce même rond-point. Un automobilise a forcé un barrage, traînant sur son capot un manifestant sur plusieurs mètres. Blessée, la victime a été transportée à l’hôpital de Rochefort. Le conducteur, qui aurait tenté de prendre la fuite, a aussitôt été interpellé par les gendarmes, présents sur place. Il a été placé en garde à vue.

A Rochefort, les Gilets jaunes ont décidé de bloquer la station-service la zone commerciale Leclerc. Même chose à Tonnay-Charente, aux stations Total et Super U. Et au rond-point de la zone commerciale de La Varenne où un poids lourd s’est mis en travers du giratoire.