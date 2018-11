Les Gilets jaunes restent déterminés. De nouvelles opérations de blocage sont prévues aujourd’hui, notamment aux dépôts pétroliers de La Pallice à La Rochelle. Mais aussi sur les principaux axes de circulation, comme la rocade de Saintes qui a été bloquée une partie de la nuit. Mobilisés tout ce week-end, les Gilets jaunes comptent maintenir la pression et espèrent que le mouvement va prendre plus d’ampleur, alors que le Premier Ministre Edouard Philippe a déclaré hier soir à la télévision avoir entendu la colère et la souffrance des manifestants, tout en affirmant garder le cap sans abaissement de la fiscalité ni des prix sur les carburants.

A Tonnay-Charente, les Gilets jaunes sont de nouveau appelés à se mobiliser ce matin au rond-point de Super U, mais aussi au péage de l’A837 qui a déjà été bloqué hier après-midi, comme à Cabariot, après une opération escargot qui a démarré de La Rochelle et Rochefort. Rochefort où une partie des manifestants s’était donné rendez-vous en matinée devant le magasin Intermarché. Magasin ouvert le dimanche. C’est là que nous avons rencontré Patricia. Une manifestante bien décidée à ne rien lâcher :

Mobilisation des Gilets jaunes hier également devant le magasin Carrefour d’Angoulins. Opération péage gratuit sur le pont de l’île de Ré, mais aussi sur l’A10 à Saintes.

A Surgères, la manifestation des Gilets jaunes a connu un incident ce dimanche. Une personne a été placée en garde à vue hier après-midi, après qu’une voiture a forcé un barrage sur un rond-point de l’avenue François-Mitterrand. Une victime a été légèrement blessée.

A Rochefort, nous avons rencontré Bruno, auto-entrepreneur. Un Gilet jaune mobilisé qui va profiter de son temps libre pour manifester :

Au total samedi, ce sont 5 000 Gilets jaunes qui se sont mobilisés en Charente-Maritime. D’après les chiffres de la préfecture qui a recensé 57 manifestations sur l’ensemble du département. De nombreux axes et accès à différents centres commerciaux ont été impactés. Plusieurs magasins ont été contraints de fermer, face à l’ampleur du mouvement citoyen et spontané. Quelques incidents sans gravité sont à déplorer. Des scènes de tension ont été observées entre automobilistes mécontents et les Gilets jaunes, comme à Saintes et Rochefort. La police a dû intervenir. Cinq personnes ont été interpellées. Deux ont été placées en garde à vue.