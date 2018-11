On en sait plus sur les conditions d’arrestation du complice du père pédophile, qui avait commandité l’enlèvement et le viol de sa propre fille depuis sa cellule de la prison de Bédenac. L’homme, qui a été mis en examen et incarcéré, a été interpellé dimanche matin à la gare de Bordeaux. L’individu, recruté sous le pseudo de Timy sur un site pédopornographique du darknet, a été arrêté à la descente du train. Il avait en sa possession un sac contenant deux paires de menottes, des gants, des colliers d’électricien de type serflex et du ruban adhésif. Le nécessaire pour enlever et séquestrer l’enfant domiciliée à Montendre. Son père a été réincarcéré dans un autre établissement pénitentiaire après sa mise en examen, selon le procureur de Saintes Nicolas Septe. Son complice a été placé en détention provisoire.