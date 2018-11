Scène ouverte avec la chanteuse Lyz’an.

Entourés de L’A Team, le groupe se promène en France entière, autour d’un répertoire fait sur-mesure par les musiciens Thierry ( clavier/ accordéon) et Philippe ( batterie / percussions), et Gilles aux guitares. Laissez vous embarquer par cette voix chaude, puissante, qui sait se faire murmurante quand l’émotion est là, présente et palpable, en toute connexion avec le public.

https://www.lyz-an.net/

https://www.facebook.com/LyzanH/