La préfecture de la Charente-Maritime prévient. Toute manifestation non déclarée pourra être sanctionnée. Les organisateurs, qui n’auront pas satisfait aux obligations réglementaires, s’exposent à des amendes et à des peines de prison. Tout comme les personnes participant à des actions de blocage routier qui pourront être poursuivies pour entrave à la circulation. Face à la mobilisation, le préfet informe que les forces de l’ordre seront fortement mobilisées demain, et appelle les manifestants à ne pas bloquer les services de secours, mais aussi la population à éviter tout déplacement inutile.