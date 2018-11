Une vente aux enchères un peu particulière aujourd’hui à Saint-Jean-d’Angély. Les pompiers de la Charente-Maritime se séparent en effet de véhicules et de matériels réformés. Lampes, pelles, mobilier, mais aussi ambulance, zodiac ou encore un 4×4 rouge. Rendez-vous à l’hôtel de ventes. Expositon à 13h. Vente à 14h. La liste complète sur le site du Sdis 17.

Liste non exhaustive des matériels sur http://www.sdis17.fr/actualites/vente-aux-encheres

Et quelques photos ici : https://www.huissiers-saintonge.fr