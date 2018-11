Oréo dans le collimateur de Greenpeace. L’ONG se mobilise samedi dans une vingtaine de villes en France pour dénoncer la déforestation nécessaire à la fabrication d’huile de palme, que l’on retrouve dans ces fameux biscuits commercialisés par Mondelez. Dans un rapport publié mardi, Greenpeace démontre que la multinationale américaine s’approvisionne notamment auprès de 22 producteurs, responsables de la destruction de plus de 70 000 hectares de forêts en Indonésie entre 2015 et 2017. Une dizaine de militants du groupe local Greenpeace La Rochelle a prévu de mener une action dans la grande distribution à Angoulins-sur-Mer, près de La Rochelle, pour sensibiliser les consommateurs. On écoute leur porte-parole Sandrine Gallaire :

Une catastrophe pour le climat et la biodiversité selon Greenpeace qui appelle Mondelez a cesser ses relations commerciales avec Wilmar. Une pétition est en ligne.