La production Storia télévisions recherche des figurants pour le téléfilm de Gabriel Aghion intitulé « Classe unique », qui sera prochainement diffusé sur France 3. Des hommes et des femmes de 16 à 70 ans pour jouer les supporters dans un stade. Mais aussi des joueurs de foot de 30 à 55 ans. Le tournage aura lieu du 3 au 17 décembre. Et la prestation est rémunérée. Pour candidater, il faut envoyer ses nom, prénom, âge, téléphone et lieu de résidence à figuration@gmail.com, avec des photos et en objet « figuration Genouillé ».