La mobilisation des avocats demain contre la réforme de la justice. Ceux du barreau de Saintes ont prévu de se rassembler à 11h sur les marches du Palais de justice. Dernière manifestation avant le vote fin novembre à l’Assemblée nationale du nouveau projet de loi. Les robes noires restent opposées au transfert de la révision des pensions alimentaires aux directeurs de Caf, à la mise en place d’un tribunal criminel départemental et à la spécialisation des juridictions. Ils appellent les magistrats et personnels des greffes à se mobiliser, mais aussi les parlementaires et élus locaux. Le bâtonnier de Saintes Philippe Callaud a demandé le report de toutes les audiences prévues ce jeudi.