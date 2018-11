Nouvelle innovation technologique de la ville, pleinement engagée dans le numérique. Comme dans plus de 300 villes en France, la cité de Colbert propose donc désormais aux automobilistes de régler le parcmètre via une application.

Aujourd’hui, 73% des Français sont équipés d’un Smartphone. Un chiffre en augmentation de 7% chaque année. Le choix du Smartphone est plébiscité chez les 18-24 ans (pour 99%) ainsi que chez les 25-39 ans (pour 92%). Et on estime à 73% le taux d’équipement dans des tranches d’âge supérieures. Des chiffres qui ont encouragé les services de la ville de Rochefort à mettre en place le paiement du stationnement par smartphone. Désormais, et après avoir téléchargé l’application PrestoPark, les automobilistes peuvent payer en ligne. Le compte personnel de chaque automobiliste peut intégrer plusieurs véhicules d’un même foyer ou d’une même entreprise. Jusqu’à présent, les modalités de stationnement restaient les mêmes : déplacement à l’horodateur, choix de la durée du stationnement, impression du ticket et apposition derrière le pare-brise. Un processus qui exigeait que l’automobiliste dispose, sur lui, de pièces de monnaie ! Désormais, le paiement connecté exonère l’automobiliste de cette démarche. Il peut aussi gérer la durée de son stationnement à distance et à tout moment, soit pour en augmenter ou en réduire la durée. Avant de quitter son emplacement, il suffit d’appuyer sur le bouton « arrêter » pour interrompre le décompte de temps. Le montant est alors prélevé sur le compte bancaire qu’il aura renseigné sur l’application, lors de son inscription. À Rochefort, l’application PrestoPark offre aux automobilistes 15 minutes de stationnement gratuit par jour. Cette offre ne peut être fractionnée à plusieurs moments de la journée.