1 500. C’est le nombre de manifestants hier à Niort pour l’appel à la mobilisation contre les bassines. 19 projets sont en cours autour de la Sèvre niortaise et du Marais poitevin. La préfète des Deux-Sèvres doit signer un protocole d’accord le 19 novembre. Les opposants ont souhaité l’interpeller et lui mettre la pression hier. Ils préconisent l’élaboration d’un projet de territoire autour de la gestion de l’eau et réclament plus de concertation. Les négociations sont pour l’heure au point mort.