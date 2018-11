Ce week-end, des tags ont été inscrits à la peinture rouge sur plusieurs bâtiments de la ville. Au stade, à La Poste, sur la façade du cinéma Le Palace, mais aussi sur la devanture et à la station-service du magasin Intermarché. L’enseigne prise pour cible ne s’est pas engagée à faire payer à ses clients le carburant à prix coûtant, contrairement à ses concurrents Leclerc, Carrefour et Casino. Une semaine avant la manif des Gilets jaunes qui a lieu samedi dans 500 villes en France, et notamment à Surgères, ces inscriptions font un peu plus monter la pression. Nous vous avons demandé ce matin ce que vous en pensiez :

La Poste et l’enseigne Intermarché, qui condamnent ces dégradations, vont rapidement faire appel à des sociétés de nettoyage pour effacer ces inscriptions. Elles ont porté plainte. La gendarmerie s’est rendue sur place ce matin. Elle ne souhaite pas communiquer sur cette affaire, précisant qu’une enquête est en cours. Pour découvrir ces dégradations, rendez-vous sur notre site internet.