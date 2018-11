La grève dans l’Education nationale aujourd’hui. Des perturbations sont à prévoir dans les écoles, collèges et lycées. Tous les syndicats de profs appellent à cesser le travail. Une première depuis 2011, à l’occasion d’une journée d’action nationale contre les réformes des gouvernements successifs et la suppression de 2650 postes en 2019 dans le secondaire. Cécile Baduel, secrétaire adjointe du syndicat FO des lycées et collèges en Charente-Maritime :

Les syndicats réclament l’abrogation de ces réformes et plus de moyens dans l’éducation. Mais aussi l’abandon des projets de fusion des académies. Ils attendent une forte mobilisation. Deux rassemblements sont prévus en Charente-Maritime : à 10h30 place de Verdun à La Rochelle et devant la Palais de justice de Saintes.