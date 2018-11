Le projet serait en cours, d’après un communiqué transmis ce matin à la presse. Les maires des deux communes Mickaël Vallet et Jean-Marie Petit annoncent l’organisation d’une réunion publique d’information sur la création d’une commune nouvelle. Elle aura lieu mercredi prochain à 19h à la salle du Jeu de paume, dans la citadelle de Brouage, labellisé plus Beau village de France. Les deux conseils municipaux se réuniront ensuite jeudi à 19h pour Hiers-Brouage et à 21h pour Marennes.