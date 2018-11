Un grave accident de la route s’est produit ce matin à Varaize, près de Saint-Jean-d’Angély. Vers 9h30, plusieurs véhicules sont entrés en collision sur la D939. Trois voitures et un utilitaire. Deux personnes ont été légèrement blessées, et une plus grièvement. La victime a dû être désincarcérée. Elle a été prise en charge par les secours. 17 pompiers sont intervenus. La circulation a été déviée.