Conséquence du mouvement des gilets jaunes. La 62e édition de cette course automobile, qui devait se dérouler vendredi et samedi prochains dans l’agglomération de La Rochelle et dans la campagne aunisienne, n’aura pas lieu. Les manifestations prévues un peu partout le 17 novembre remettent en cause la sécurité de l’évènement. 166 équipages devaient participer à l’épreuve. Les organisateurs ont donc préféré l’annuler, « la mort dans l’âme ». C’est la première fois qu’une telle décision est prise, huit jours avant son organisation.