La grogne des automobilistes prend de l’ampleur. Près de 500 rassemblements sont déjà annoncés dans l’ensemble du pays. Les appels à manifester le 17 novembre contre la hausse des prix des carburants se multiplient. En Charente-Maritime, plusieurs actions de blocage se mettent en place à La Rochelle, Rochefort, Royan, sur les îles de Ré et d’Oléron. A Surgères, pas de blocage, mais des barrages filtrants aux différents accès de la ville, après un rassemblement à 8h dans la zone commerciale Leclerc qui sera suivi d’une marche en direction du centre-ville. Jérôme Pérette et Dominique Pierrot ont décidé de prendre les choses en main. Ecoutez :

Le mouvement, qui se veut pacifique, sera encadré par la gendarmerie. Le port du gilet jaune, symbole de la manifestation, sera obligatoire. Les automobilistes seront invités à signer une pétition. Et pour en savoir plus sur ce mouvement, une réunion d’information est prévue demain à 19h sur le parking de la zone Leclerc. Et une page Facebook a été créée.