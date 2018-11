Un phénomène qui prend de l’ampleur en France, et qui a toutes ses chances de faire mouche dans le bassin marennais. Et notamment auprès de la clientèle québécoise, de plus en plus nombreuse à se lancer à la recherche de ses racines sur le vieux continent. Les précisions de Carole Effenberger :

Et il en sera question demain à l’occasion du 2e Forum local de la coopération francophone qui va réunir des élus de Marennes, des intercommunalités normandes et des représentants de l’association Aquitaine Québec.